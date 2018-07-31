Facebook обнаружила очередные попытки политического влияния через платформу

НЬЮ-ЙОРК , 31 июля. / ТАСС /. Социальная сетьFacebook утверждает, что ей удалось обнаружить очередные попытки оказания политического влияния посредством размещения сообщений на фальшивых страницах в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США . Об этом говорится в заявлении размещенном во вторник в блоге соцсети.

По данным газеты The New York Times, представители соцсети уже рассказали об этом американским законодателям в ходе нескольких встреч, состоявшихся в Конгрессе на этой неделе. Как утверждают в Facebook, специалистам соцсети удалось зафиксировать целенаправленную кампанию, направленную на то, чтобы посеять раздор в американском обществе с помощью размещения сообщений, касающихся политических или же острых социальных тем.

По сведениям источников издания, представители Facebook заявили законодателям, что, по их версии, к данной кампании может иметь отношение российская организация «Агентство интернет-исследований». Ранее в Facebook уже выступали с утверждениями о том, что эта компания якобы имела причастность к размещению политической рекламы в соцсети с целью повлиять на исход президентских выборов 2016 года в США

Как отмечается в заявлении соцсети, около двух недель назад ею были обнаружены и удалены в общей сложности 32 подозрительных страницы и аккаунта как в Facebook, так и в принадлежащем ему сервисе Instagram. «Мы все еще находимся на ранней стадии расследования, и у нас пока нет всех фактов, включая то, кто может за этим стоять», — говорится в заявлении. Подчеркивается, что соцсеть сотрудничает в проведении расследования с ФБР