Facebook обнаружила очередные попытки политического влияния через платформу 

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Социальная сетьFacebook утверждает, что ей удалось обнаружить очередные попытки оказания политического влияния посредством размещения сообщений на фальшивых страницах в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом говорится в заявлении размещенном во вторник в блоге соцсети.
По данным газеты The New York Times, представители соцсети уже рассказали об этом американским законодателям в ходе нескольких встреч, состоявшихся в Конгрессе на этой неделе. Как утверждают в Facebook, специалистам соцсети удалось зафиксировать целенаправленную кампанию, направленную на то, чтобы посеять раздор в американском обществе с помощью размещения сообщений, касающихся политических или же острых социальных тем.
По сведениям источников издания, представители Facebook заявили законодателям, что, по их версии, к данной кампании может иметь отношение российская организация «Агентство интернет-исследований». Ранее в Facebook уже выступали с утверждениями о том, что эта компания якобы имела причастность к размещению политической рекламы в соцсети с целью повлиять на исход президентских выборов 2016 года в США.
Как отмечается в заявлении соцсети, около двух недель назад ею были обнаружены и удалены в общей сложности 32 подозрительных страницы и аккаунта как в Facebook, так и в принадлежащем ему сервисе Instagram. «Мы все еще находимся на ранней стадии расследования, и у нас пока нет всех фактов, включая то, кто может за этим стоять», — говорится в заявлении. Подчеркивается, что соцсеть сотрудничает в проведении расследования с ФБР.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. На данный момент разбирательства на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент США Дональд Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.