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Телерадиокомпания «Мир» запустила серию мобильных путеводителей по СНГ
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Телерадиокомпания «Мир» запустила серию мобильных путеводителей по СНГ 

Мир24 1 час назад
Достопримечательности, туристические маршруты и календарь событий — с июля 2018 года путешественникам стала доступна полная коллекция бесплатных оффлайн-путеводителей по странам СНГ, Грузии и Туркменистану.
Серия приложений под брендом TopTripTip была запущена в начале этого года, в июле дополнилась гидами по Таджикистану, Туркменистану и Кыргызстану.
«“МИР”активно использует мобильные технологии для распространения тв и радио-контента. Благодаря созданию мобильных путеводителей пользователи знакомятся с достопримечательностями, календарем событий и маршрутами стран Содружества даже в условиях отсутствия интернета», — отметил председатель телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин. Информация о достопримечательностях и событиях постоянно пополняется партнерами проекта в каждой из стран, а также журналистами «МИРа».
«Содержание путеводителей отражается в приложении в трех видах: на интерактивной карте, в формате подборок по интересам, а также списками по типам информации: объект, событие, маршрут, сервис», — прокомментировал руководитель компании-разработчика Appreal Group Андрей Сулейков. Серия бесплатных мобильных гидов TopTripTip доступна в магазинах приложений AppStore и Google Play.
СПРАВКА:
Телеканал «МИР» входит в пакет цифровых каналов, обязательных для распространения на территории Российской Федерации (18 позиция). Значительная часть эфира отведена художественным фильмам и сериалам, а также документальным лентам. На телеканале широко представлены познавательные, развлекательные, информационные и публицистические программы собственного производства. Общий технический охват телеканала — 150 млн человек. Председатель МТРК «Мир» — Радик Батыршин.
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