Mail.Ru прекратит поддержку «Амиго»

Mail.Ru прекратит поддержку браузера «Амиго»

Mail.Ru Group прекращает разработку и продвижение браузера "Амиго", при этом пользователи существующих версий смогут использовать браузер и дальше, сообщает пресс-служба компании.

"При продвижении браузера "Амиго" был сделан ряд неверных шагов. Так, для продвижения привлекались партнеры и рекламные сети, часть из которых оказались недобросовестными — для распространения браузера они использовали серые схемы, противоречащие правилам, указанным в договоре. Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.Ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда "Амиго", — говорится в сообщении.

При этом Mail.Ru Group считает перспективной рыночную нишу браузеров и не исключает возможности того, что работа в этом направлении продолжится. Отмечается также, что при развитии новых продуктов формат продвижения будет принципиально изменен с учетом опыта, полученного компанией.