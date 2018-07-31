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Mail.Ru прекратит поддержку «Амиго»
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Mail.Ru прекратит поддержку браузера «Амиго» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Mail.Ru Group прекращает разработку и продвижение браузера "Амиго", при этом пользователи существующих версий смогут использовать браузер и дальше, сообщает пресс-служба компании.
"При продвижении браузера "Амиго" был сделан ряд неверных шагов. Так, для продвижения привлекались партнеры и рекламные сети, часть из которых оказались недобросовестными — для распространения браузера они использовали серые схемы, противоречащие правилам, указанным в договоре. Подобные действия вызвали негативное отношение к продукту. В связи с этим Mail.Ru Group приняла решение отказаться от дальнейшего развития бренда "Амиго", — говорится в сообщении.
При этом Mail.Ru Group считает перспективной рыночную нишу браузеров и не исключает возможности того, что работа в этом направлении продолжится. Отмечается также, что при развитии новых продуктов формат продвижения будет принципиально изменен с учетом опыта, полученного компанией.
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