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Эксперты нашли киберугрозы в приложениях для каршеринга
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Эксперты нашли киберугрозы в приложениях для каршеринга 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Злоумышленники, получившие доступ к аккаунту, могут ездить на автомобиле за чужой счет, угонять машину, разбирать ее на части и отслеживать передвижения пользователя.
Каршеринговые приложения содержат угрозы кибербезопасности, которые могут помочь злоумышленникам получить доступ к аккаунту пользователя, ездить за чужой счет или угнать автомобиль. Такой результат показало исследование «Лаборатории Касперского».
Специалисты компании проверили безопасность 13 приложений для каршеринга, которые были разработаны различными производителями со всего мира.
Эксперты обнаружили, что все сервисы содержат ряд потенциальных угроз кибербезопасности. Злоумышленники, получившие доступ к аккаунту, могут ездить на автомобиле за чужой счет, угонять транспортное средство, разбирать его на запчасти или отслеживать передвижения пользователя.
Как сообщает «Лаборатория Касперского», сейчас мошенники уже занимаются продажей аккаунтов каршеринговых служб. Компания отметила, что спрос на такой товар существует среди тех, кто не имеет водительского удостоверения или кому службы безопасности приложений отказали в регистрации.
Эксперты пришли к выводу, что сегодня большинство приложений для каршеринга еще не полностью готовы противостоять вредоносным программам. Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал, что в данный момент пока не было выявлено случаев изощренных кибератак на эти сервисы. Он отметил, что существование соответствующих предложений на черном рынке демонстрирует, что у разработчиков не так много времени для устранения уязвимостей.
«Лаборатория Касперского» уже уведомила разработчиков приложений о выявленных уязвимостях.
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