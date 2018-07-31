Итоги полугодия: Рамблер — лидер по чистоте трафика и росту видепросмотров

Конец июля — разгар жаркого лета и время горячих новостей, ведь мы подводим итоги первого полугодия 2018 года! И в первую очередь мы рады отметить, что течение шести первых месяцев года доля сомнительного трафика на портале Рамблер упала до незначительных 0,13% (согласно Яндекс. Метрике). Эти потрясающие цифры подтверждают нашу принципиальную позицию против накруток: только чистый трафик, только настоящая живая аудитория. Мы гордимся тем, что ежемесячно на Рамблер заходят более 53 миллионов посетителей из России , СНГ и других стран мира. Каждый из наших пользователей имеет свой уникальный набор интересов, ожиданий и паттернов пользования Интернетом. Но всех их неизменно объединяет одно — доверие и любовь к медийным и сервисным продуктам Рамблера, с которыми они связали свою жизнь в онлайне.

Рамблер

исследовании указывает, что по оценке компании Weborama Russia на базе промеров Adloox в Рунете в 2017 году на мошеннический трафик пришлось 45% показов, то есть в 346 раз больше, чем на Рамблере. Мы активно боремся с любыми проявлениями мошеннического трафика, чтобы предоставлять нашим партнерам только настоящие цифры настоящей аудитории. 0,13% подозрительных заходов от общего трафика являются одним из лучших результатов для крупных порталов. Так, Gazprom-Media Digital (GPMD) в своем недавнемуказывает, что по оценке компании Weborama Russia на базе промеров Adloox в Рунете в 2017 году на мошеннический трафик пришлось 45% показов, то есть в 346 раз больше, чем на Рамблере. Мы активно боремся с любыми проявлениями мошеннического трафика, чтобы предоставлять нашим партнерам только настоящие цифры настоящей аудитории.

Рамблер

По-настоящему впечатляющий рост показало видео на портале Рамблер — просмотры роликов выросли на 52% по сравнению с первой половиной 2017 года. Выручка от показов возросла на 53%. Тематические видео, репортажи с мест событий и новостные выпуски, которыми сопровождаются новости и статьи на медийных проектах Рамблера, увеличили время и глубину чтения новостей. При этом наблюдается снижение на 3 процентных пункта доли просмотров видео с планшетов и перераспределение части аудитории на потребление медиа со смартфонов.

Рамблер

В первом полугодии 2018 года самой популярной платформой у зрителей видео на Рамблере остается Windows, на которую пришлось 65% заходов. На втором месте по популярности ожидаемо находится Android — 27% визитов, тогда как пользователей с iOS нашлось всего 6%. Еще 2% приходятся на другие мобильные и настольные операционные системы.

Леонид Черный, управляющий директор портала Rambler.ru:

«Портал Рамблер постоянно развивается, внедряя все новые технические решения, совершенствует свою редакционную политику. Сегодня с нами десятки миллионов людей. Все показатели говорят об эффективности нашей борьбы с роботным трафиком, фродом, и это не может не радовать нас и наших партнеров. Наша аудитория органическая и живая, у нас нет закупаемого трафика и видеообмена. Каждый из наших пользователей приходит на портал осознанно, и, конечно, это отражается на метриках. Мы гордимся полученными результатами и не собираемся останавливаться на достигнутом».