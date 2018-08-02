Пользователи системы-112 Подмосковья смогут проверять местоположение родных

"С помощью мобильного приложения Системы-112 можно контролировать безопасность родных и близких. В специальном разделе «Связанные контакты» необходимо внести данные близких родственников и друзей, о которых вы беспокоитесь. После этого, вы сможете отслеживать по интерактивной карте их текущее местоположение", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в релизе, установив места, где должен находиться родственник, например, школа, на телефон будут поступать push-уведомления о выходе человека из зоны мониторинга.

"Данная функция особенно актуальна для родителей и родственников пожилых людей. У родителей появилась возможность отслеживать местоположение ребенка при перемещении из дома в школу или в другие места", — подчеркивает пресс-служба Пестова.