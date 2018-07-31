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Клиентам Почта Банка стал доступен сервис бесконтактных платежей Apple Pay
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Клиентам Почта Банка стал доступен сервис бесконтактных платежей Apple Pay 

Банки.ру 1 час назад
Клиенты Почта Банка — держатели карт Visa получили возможность пользоваться сервисом бесконтактных платежей Apple Pay. Клиенты могут подключить к сервису кредитную или дебетовую карту через приложение «Почта Банк Онлайн» (начиная с версии 3.0. X) или Wallet, уточняется в сообщении кредитной организации.
В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.
Также Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. При оплате покупок в приложениях или в Safari сервис Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж с iPhone 6 или более новой модели либо прямо с Apple Watch, а также прикосновением пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.
«Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — подчеркивается в сообщении Почта Банка.
«Клиенты Почта Банка, у которых нет карты Visa, могут мгновенно оформить в онлайн-банке бесплатную виртуальную карту Visa, добавить ее в Apple Pay и пользоваться всеми преимуществами и возможностями сервиса», — уточняет член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.
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