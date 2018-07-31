Ещё
«Закон Яровой» оказался неисполним
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

«Закон Яровой» оказался неисполним 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Beck Diefenbach / Reuters
Интернет-компании не способны исполнять «закон Яровой» из-за отсутствия нормативных актов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Организаторы распространения информации до сих пор не получили документы, в которых описывается процесс передачи пользовательских данных правоохранительным органам.
«Пока никто не начал хранение данных, так как не готовы последние уточняющие документы, которые будут разработаны Министерством цифрового развития, скорее всего, до конца лета. В этой ситуации нет ничего нового, так происходит со многими подобными законами, поэтому сейчас можно только ждать», — рассказал один из собеседников издания. Эту информацию также подтвердила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.
В Роскомнадзоре на вопрос о необходимости дополнительных подзаконных актов для исполнения «закона Яровой» ответили, что не могут проводить подобные аналитические исследования. Однако представители службы считают, что имеющейся информации должно хватить. «По мнению Роскомнадзора, дополнительных подзаконных актов не требуется», — отметил регулятор.
В конце июня в Минкомсвязи подсчитали затраты на исполнение «закона Яровой». В ведомстве отметили, что интернет-компаниям с 500 тысячами активных пользователей придется выделить около 20 миллионов рублей на модернизацию необходимого оборудования и софта.
28 апреля правительство России обязало интернет-компании хранить все пользовательские данные за полгода. К ним относятся голосовые сообщения, изображения, аудио и видео. Поправки вступили в силу 1 июля 2018 года. Инициатива правительства связана с антитеррористическими законопроектами, известными как «закон Яровой», который президент России Владимир Путин подписал в июле 2016 года.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение361
Запашный экстренно госпитализирован12
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»246
Умерла актриса Наталья Кузнецова27
Внуки Исмаилова живут в нищете10
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение