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Названы страны с самым быстрым интернетом
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Названы страны с самым быстрым интернетом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Roslan Rahman
Британский сайт, который оценивает качество интернет-соединения, обнародовал рейтинг стран по скорости широкополосного интернета, сообщает Euromag.ru.
Первое место досталось Сингапуру, а Швеция и Дания заняли второе и третье места соответственно. На четвертом оказалась Норвегия, за ней идут Румыния, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Венгрия. Россия в этом году заняла 47-е место.
Данные собирали за 12 месяцев в 200 странах и регионах — специалисты смотрели, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать фильм в пять гигабайт при средней скорости подключения в стране.
Составители рейтинга также отмечают, что за год средняя скорость интернет-подключения в мире выросла на 23% (и это, по их мнению, отличный результат).
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