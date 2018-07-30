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Контент MEGOGO появился в Домашнем ТВ «Билайн»
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Контент MEGOGO появился в Домашнем ТВ «Билайн» 

АиФ Казань 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
«Билайн» и видеосервис MEGOGO объявили о начале второго этапа стратегического сотрудничества — в ближайшее время владельцам более 1 000 000 приставок Домашнего ТВ «Билайн» по всей России станет доступна подписка MEGOGO, который станет первым и единственным сервисом, предоставляющим видео по подписке в приставках Домашнее ТВ и Мобильное ТВ Билайн. С сегодняшнего дня подписка станет доступна для абонентов Москвы и Московской области.
Теперь пользователям приставок Билайн стал доступен пакет «Кинозал», включающий в себя более 8 000 фильмов от классики до европейского арт-хауса. Стоимость подписки на всю библиотеку фильмов составит 199 рублей в месяц. Пакет «Детский», включающий более 1500 мультфильмов и сказок со всего мира для зрителей Домашнего Телевидения «Билайн» будет доступен за 99 рублей в месяц.
Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом», отметил: «Пользователи сегодня все чаще приобретают дополнительные сервисы для просмотра онлайн-видео. MEGOGO показал себя надежным партнером, предоставляющим гибкие условия интеграции и богатый видеокаталог. Мы рады сегодня представить для более миллиона абонентов нашего домашнего телевидения подписку на популярные фильмы, сериалы и мультфильмы».
Виктор Чеканов, генеральный директор MEGOGO в России: «В конце 2017 года мы начали наше сотрудничество с Билайн, видеосервис MEGOGO стал доступен в приложении „Мобильное ТВ“ на смартфонах и планшетах. Прошло чуть больше полугода, и результат совместной работы показал, что абонентам интересен контент, предлагаемый MEGOGO по подписке. Появление MEGOGO на приставках Билайн значительно расширит аудиторию сервиса».
Новая услуга будет доступна на территории России на приставках Домашнее ТВ «Билайн».
На правах рекламы.
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