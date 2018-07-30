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Почему с локализацией продуктов у Google и других компаний бывают проблемы?
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Почему с локализацией продуктов у Google и других компаний бывают проблемы? 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Как известно, Google Ассистент не так давно заговорил на русском языке. Обновление пока получили не все, а те, кто получил, жалуются на сырость работы Ассистента. Однако сейчас мы поговорим немного о другом. В Google Play приложение называется «Google Ассистента». Почему же так происходит?
На этот вопрос нам поможет ответить профессионал в своей области Максим Филин. Он адаптировал смартфоны Moto, Wileyfox и Huawei для России и стран СНГ.
Максим Филин (@MaximFilin)
— Максим, почему с локализацией российских продуктов у различных компаний бывают проблемы?
— Русский язык сложный и длинный, хотя у немцев тут вообще лидерство, плюс многие делают на аутсорсе по картинкам. Это просто вопрос ресурсов и желания, имхо. Помню как пилили циан, месяца два + ушло.
— В Google Play Ассистента назвали «Google Ассистента». Это сильно портит впечатление о продукте.
— У Гугла разные проекты — разные команды. Так у звонилки, по моим ощущениям, самые дельные ребята, остальное репортится в никуда.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Google для адаптации продуктов под российский рынок использует различные команды. Поэтому одно приложение могут адаптировать хорошо, а другое, напротив, плохо. И в этом, наверное, виновата сама Google, ведь именно она решает, кому отдавать проект на адаптацию.
И, конечно, когда над проектами работают разные команды, сложно контролировать всех. На выходе получаются небольшие казусы в виде нелепого названия приложения в Google Play. Да, это совсем небольшой недочет, учитывая ту огромную работу, которую провели разработчики над адаптацией Google Ассистента, однако первое, что встретят пользователи — это название приложения в магазине Google, которое почему-то имеет лишнюю букву «а» на конце. И какая бы огромная работа ни была проведена, этот нюанс безусловно сказывается на впечатлении от продукта.
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
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