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«ДомКлик» признан лучшим сервисом Рунета
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«ДомКлик» признан лучшим сервисом Рунета 

АиФ 9 часов назад
Фото: АиФ
«ДомКлик» — сервис для покупки, продажи недвижимости и оформления ипотеки Сбербанка — занял 1-е место в номинации «Сервисы» во Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2018».
Среди 42 участников номинации «ДомКлик» стал первым, пройдя три этапа отбора. Первый этап — народное голосование. Оценить номинантов могли все пользователи интернета. Во втором этапе к работе подключилось жюри: представители бизнеса и эксперты. По итогам двух туров жюри выбрало 10 финалистов.
В финале экспертный совет и члены жюри определили трех победителей в каждой номинации. Первое место в номинации «Сервисы» занял «ДомКлик» от Сбербанка.
«Мы очень рады этой награде, тем более что в этом году мы впервые участвовали в конкурсе, — рассказывает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв. — Это отличная мотивация для всей команды работать еще энергичнее, чтобы оправдать доверие и симпатию наших пользователей и жюри».
Конкурс «Рейтинг Рунета» проводится с 2010 года. В нем ежегодно участвуют около 300 компаний.
В конце 2017 года сервис «ДомКлик» занял 5-е место среди сайтов по поиску недвижимости в России (по рейтингу Similar Web) за год работы.
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