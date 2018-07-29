Что лучше. Чистый Android или оболочка Xiaomi MIUI?

Что лучше. Чистый Android или оболочка Xiaomi MIUI?Одной из причин популярности смартфонов Xiaomi стала фирменная надстройка, оболочка над Android под названием MIUI.

Поклонники системы рискуют называть ее «лучшей мобильной операционной системой», хейтеры — «худшим из лаунчеров». Кому верить? Попробуем разобраться вместе.

Вдруг MIUI — именно то, что нужно каждому? Или у iOS только одна альтернатива в лице «чистого» Android (AOSP)?

1. Рабочий стол против меню приложений

«Голый» Android при первом включении поражает чистотой рабочего стола: на нем только самое необходимое. Фактически, он играет роль огромной панели быстрого доступа — или, если хотите, полного аналога «Рабочего стола» Windows.

Полный перечень приложений доступен в «Меню»: здесь найдутся и системные утилиты, и ярлыки доступа к параметрическим настройкам, и каждая из установленных программ. Все отсортировано по алфавиту.

Разработчики MIUI изначально выбрали для своей оболочки другой подход, знакомый всем нашим читателям: вывалить все скопом на рабочий стол, дальше разбирайся сам.

«Яблочники» утверждают, что так удобнее. «Сяомисты» вторят, что можно создать несколько рабочих столов, удобные папки, лишнее убрать в одну подальше… И тому подобное.

2. Шторка: кастом или стандарт?

Второе отличие двух систем бросается в глаза еще раньше, чем меню приложений. Шторка в Android позволяет разместить ограниченное число приложений, а в наиболее простых версиях не позволяет себя редактировать.

Чуть более продвинутые оболочки «чистого» AOSP позволяют удалить или добавить пару значков для быстрого запуска Bluetooth или настроек сим-карт. Но добавить что-то свое из глубоких недр нельзя.

Другое дело MIUI. Седьмая версия предлагала почти бесконечную карусель, в которой умещались любые ярлыки быстрого запуска.

Сейчас карусель сменила стандартная шторка, но ее максимальный размер ограничен только размером экрана. Да и выбор куда шире — в том числе за счет ярлыков к тем настройкам, которых нет в AOSP.

3. Ограничения безопасности

Интересно организована в двух версиях одной системы безопасность. AOSP требует включить «Режим разработчика», после чего возможны любые действия после подтверждения. Иногда для серьезных изменений не нужны даже рут-права (права администратора на запись в системные папки).

MIUI ведет себя схожим образом. Но любая программа, кроме собственно приложений Google и Mi, устанавливается с отключенными правами доступа.

Это приводит к тому, что недостаточно продвинутые пользователи не могут пользоваться многими функциями. Плохая идея?

Отличная, поскольку в MIUI набор прав серьезно расширен, например, доступ к сети по Wi-Fi, через 4G и в роуминге — это 3 разных переключателя.

И кроме собственно прав доступа к ресурсам, работа каждого приложения регламентируется общими правилами работы с системными ресурсами.

4. Работа с памятью

Если пользователь не установил иного, занимать в текущий момент память может только 2 типа приложений: системные и активные с открытым и активным окном.

Все прочие выгружаются из памяти как только поверх открывается другая программа. «Очистка памяти» на главном экране выгружает даже сервисы. Нужна работа в фоне? Нужно установить соответствующие разрешения.

Все это сильно отличается от AOSP, который разрешает любым программам и сервисам сколько угодно торчать в памяти, потребляя ресурсы. Ограничение только одно — единовременное число запущенных процессов должно умещаться в 50.

5. Работа с аккумулятором

Примерно так же ведет себя MIUI в отношении потребляемого заряда аккумулятора. Хочешь, чтобы мессенджер стабильно присылал оповещения и работал в фоне? Не забудь отключить для него режим экономии заряда.

В стоковом диспетчере батареи MIUI можно задать несколько уровней ограничения потребления аккумулятора приложениями:

не ограничивать,

ограничивать при превышении потребления в фоне,

ограничивать в фоне само приложение и оставлять активным сервис (актуально для мессенджеров),

полностью закрывать приложение.

Конечно, в «голом» Android AOSP ничего подобного и быть не может.

6. Доступный или заблокированный загрузчик

Единственный способ обойти такие запреты для приложения — установиться в загрузочную область. Но если обычный AOSP чаще всего предлагает открытый доступ к нему через системный загрузчик, MIUI начисто блокирует доступ к ней.

Нужно прошить на стороннюю прошивку? Нужно получить разрешение на разблокировку загрузчика, подключить смартфон к компьютеру и молиться, чтобы китайские сервера были доступны.

При этом обмануть какой-нибудь «Сбербанк» , проверяющий «чистоту» системной области накопителя, будет довольно сложно — скорее всего, он перестанет работать.

С одной стороны, это плохо, и для опытного пользователя приносит только дополнительные проблемы. С другой стороны, родные прошивки Xiaomi работают стабильно и редко требуют вмешательства. И антивирус не потребуется, как в анекдоте про вирусы в Linux: ему вручную придется выставлять все разрешения.

AOSP, напротив, с открытым по умолчанию загрузчиком представляет собой сплошную дыру безопасности даже для приложений из Google Store.

7. Детский режим и другие способы защиты

Хотя сканер отпечатков есть в каждом Android-смартфоне, его возможности в стоковой операционной системе ограничены разблокировкой экрана.

MIUI кроме этого предлагает закрыть с помощью отпечатка доступ к любому приложению, вплоть до меню системных настроек.

Если этого мало, можно воспользоваться «Детским режимом», в котором есть доступ только к обозначенным программам, а выход в общую систему возможен только после разблокировки — в том числе, отпечатком.

8. Двойное пространство и двойные приложения

Для любителей экспериментировать MIUI предлагает еще одну функцию: дополнительный рабочий стол, в котором будут жить дополнительные приложения или их клоны.

Нужно поставить нестабильную бета-версию программы? Установка в «Дополнительном пространстве» ограничит ее влияние на систему. Если что-то пойдет не по плану, можно полностью очистить эту зону на накопителе.

Для нескольких учетных записей в одном приложении Xiaomi предложила системную утилиту, функции которой в AOSP возложены на сторонний софт: дублирование установленных программ.

В каждой используются собственные настройки. Так что это настоящая находка для SMM-щиков, например: после каждое можно продублировать сторонней программой, и на одном смартфоне бесплатно крутить кучу аккаунтов.

9. Масштабирование интерфейса

К сожалению, «чистый» стоковый Android разрешает пользователю только сменить обои, гамму экрана и размер шрифтов и включить экранные жесты для быстрого доступа к приложениям и функциям.

В MIUI можно кастомизировать все: размер и тип шрифтов; сменить назначение аппаратных и сенсорных кнопок, ввести на них дополнительные функции; назначить поведение светодиодного индикатора.

При этом экранные жесты ограничены постукиванием и комбинациями 2-3 пальцев (против алфавита в AOSP). С другой стороны, MIUI намного удобнее для пользователей, привыкших к маленьким экранам.

Кроме масштабирования шрифтов, она предлагает слайдом переключать интерфейс в крошечное окно на 3,5-4 дюйма или включать режим с огромными ярлыками, превращающими смартфон в подобие «бабушкофона».

Что удобней и быстрее?

Итак, что у нас в итоге? Стоковый Android не обременен лишними настройками, приложениями и утилитами. Если нужно что-то за пределами предлагаемого разработчиками минимума, потребуется дополнительный софт.

В MIUI уже на старте интегрированы практически все системные элементы для тонкой настройки смартфона. Про софт сторонних разработчиков, изменяющий параметры ОС, можно смело забыть.

Значит, «чистый» Android работает быстрее, чем MIUI? Вовсе нет.

Ограничения действий снижают замусоренность ОС на протяжении всего жизни смартфона, а качественная оптимизация и длительная поддержка Xiaomi приводит к стабильной работе на протяжении всей жизни смартфона.

В крайнем случае, он легко превращается в «звонилку», резервный аппарат или «бабушкофон». Обычный Android-смартфон за это время превращается в «тыкву».

P. S. Кто круче: MIUI или «голый» Android?