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ФАС потребует по умолчанию устанавливать отечественный софт на смартфоны и компьютеры
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ФАС потребует по умолчанию устанавливать отечественный софт на смартфоны и компьютеры 

RUБЕЖ 6 часов назад
Фото: RUБЕЖ
Антимонопольная служба РФ намерена обязать производителей смартфонов и ПК устанавливать на гаджетах и компьютерах отечественные мобильные приложения и программные продукты, сообщает Коммерсант. Также изготовители будут должны предоставить пользователям возможность удалять предустановленные программы и сервисы.
ФАС России намерена к апрелю 2019 года разработать соответствующий законопроект. Эта инициатива предусмотрена Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы.
В разделе «Информационные технологии» указано, что в ближайшие два года должно произойти повышение доли российских программных продуктов в сфере информационных технологий во всех социально значимых отраслях. В перечень ФАС России попали: энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, транспорт, безопасность. Причем объем отечественного софта должен расти на 10% каждый год.
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