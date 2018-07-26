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Как открыть папку AppData в Windows
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Как открыть папку AppData в Windows 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Как сделать видимой папку в Windows 7/8 Нажмите «Пуск» и откройте «Компьютер».
Кликните по разделу «Упорядочить» в левом верхнем углу.
Выберите пункт «Параметры папок и поиска».
Затем перейдите на вкладку «Вид» и установите точку для параметра «Показывать скрытые файлы, папки и диски».
Закройте окно, нажав кнопку ОК. Как открыть папку AppData
В папке AppData хранятся файлы, напрямую относящиеся к системе, поэтому вы должны действовать осторожно, чтобы не допустить сбоя в работе Windows. Нажмите «Пуск», а затем зайдите в раздел пользователя. Там вы найдете папку «AppData» с подпапками «Local», «LocalLow» и «Roaming».
Быстро открыть AppData можно с помощью комбинации +, набрав % appdata% в окне «Выполнить». А вы часто используете сочетания клавиш? Мы выбрали горячие клавиши Windows, которые должен знать каждый.
Читайте также: Как включить или отключить скрытые функции в Windows 10  Как изменить мелодию загрузки Windows Фото: pixabay.com
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