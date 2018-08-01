Telegram потерял пятую часть аудитории в России

В июне 2018 года мессенджером ежедневно пользовались в среднем 2,9 млн российских граждан, в то время как раньше эта цифра составляла 3,7 млн человек.

Аудитория Telegram сократилась почти на 800 тыс. человек после апрельской блокировки.

Как сообщает исследовательская компания Mediascope, в июне 2018 года мессенджером ежедневно пользовались в среднем 2,9 млн российских граждан в возрасте 12–64 лет. В апреле приложение использовали 3,7 млн Отмечается, что замер производился в городах с населением более 100 тыс. человек.