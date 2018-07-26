В Госдуме призвали Роскомнадзор наказать виновных в утечке данных с Google Docs

Роскомнадзор должен провести тщательное расследование попадания пользовательских данных в файлах Google Doc в поисковую выдачу « Яндекса» и «наказать виновных», заявил на пресс-конференции глава комитета Госдумы по информации, информационным технологиям и связи Леонид Левин . Он подчеркнул, что в утечке данных виновата не поисковая система, а сотрудники тех компаний, файлы которых оказались в поисковой выдаче.

«Здесь мы налицо видим факт, который, с моей точки зрения, исходя из той открытой информации, которую я имею из СМИ, когда юридические лица, которые обрабатывают данные третьих лиц, не соблюли вопросы обеспечения хранения данных, и это прямой вопрос Роскомнадзора, который должен, безусловно, провести тщательное расследование и наказать виновных», — сообщил на пресс-конференции Левин.

Он подчеркнул, что виноваты именно те компании, сотрудники которых допустили утечки данных. «"Яндекс" это поисковая система, робот, который находит все то, что не зашифровано, и не находится в закрытом доступе. Это просто прямое пренебрежение обеспечением персональных данных, которые берет на себя компания при получении данных граждан», — отметил парламентарий.

По словам Левина, КоАП предполагает штрафы для тех компаний, которые не обеспечили сохранность персональных данных обратившихся к ним граждан.

«Надо внимательно изучить подобного рода кейс. Если эта информация подтвердится, и это прямая вина сотрудников компаний, которые должны обеспечивать безопасность хранения такого рода данных третьих лиц, то безусловно хотелось бы, чтобы эта информация не прошла незамеченной, также публично было сообщено об административном наказании этих организаций», — сообщил Левин.