Оператор связи Wifire запустил возможность оплаты услуг через Apple Pay 

Оператор связи Wifire запустил возможность оплаты услуг домашнего Интернета и цифрового телевидения в мобильных приложениях через Apple Pay.
Оплата услуг с помощью Apple Pay уже доступна в обновленных приложениях Wifire Личный кабинет и Wifire TV на всех устройствах с операционной системой iOS.
Данный способ оплаты позволяет оплачивать ТВ-контент и другие услуги провайдера (мобильный и домашний интернет) непосредственно в мобильном приложении.
Продуктовый виджет
«Клиенту не требуется каждый раз вводить данные карты, оплата производится мгновенно одним касанием. На сегодняшний день, более 70% оплат за услуги компании производится безналичным путем, и благодаря внедрению Apple Pay, мы ожидаем увеличение количества транзакций минимум на 5%», —прокомментировал Андрей Батанов, генеральный директор компании Netbynet, в которую входит Wifire.