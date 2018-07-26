Оператор связи Wifire запустил возможность оплаты услуг через Apple Pay

Оператор связи Wifire запустил возможность оплаты услуг домашнего Интернета и цифрового телевидения в мобильных приложениях через Apple Pay.

Оплата услуг с помощью Apple Pay уже доступна в обновленных приложениях Wifire Личный кабинет и Wifire TV на всех устройствах с операционной системой iOS.

Данный способ оплаты позволяет оплачивать ТВ-контент и другие услуги провайдера (мобильный и домашний интернет) непосредственно в мобильном приложении.

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