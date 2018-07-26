«МегаФон Антивзлом» — новый уровень защиты для корпоративных клиентов

«МегаФон» представляет решение для защиты информации на смартфонах и планшетах — «МегаФон Антивзлом». Технологическим партнером решения выступила компания Check Point.

«МегаФон Антивзлом» — новое приложение для защиты мобильных устройств с более широким, чем у обычного антивируса, функционалом. Помимо защиты от вирусов и зараженных файлов «Антивзлом» позволяет предотвратить перехват данных по сети, защищает от атак через сети Wi-Fi, а также от фишинговых сообщений и вредоносных сайтов, через которые мошенники могут украсть логины и пароли пользователя. Решение также позволяет избежать блокировки устройств из-за вирусов-шифровальщиков и другого вредоносного программного обеспечения.

«МегаФон Антивзлом» станет надежным помощником для корпоративных клиентов. Решение защитит от кражи денег и коммерческих данных при попытке перехвата сетевого трафика и «предупредит» об опасности с помощью push-уведомлений. Приложением удобно пользоваться — оно доступно на операционных системах iOS и Android. В основе приложения лежат технологии Check Point семейства SandBlast — унифицированного кросс-платформенного решения для защиты от вредоносных программ и угроз нулевого дня.

«Мобильные устройства из средств связи превратились в центры управления многими сферами жизни — здоровьем, финансами, бизнесом. Но развиваются и мошеннические схемы, и антивирус — когда-то эффективное средство защиты больше не может обеспечить полную безопасность данных, — прокомментировал Олег Алексеев , руководитель по услугам для корпоративного бизнеса «МегаФона». — По данным исследования компании IDC, в 2018 году российский рынок защиты мобильных устройств составит около 600 миллионов рублей и будет расти на 7% в год. Мы видим большие перспективы в этом направлении и уверены, что мощная и защищенная инфраструктура «МегаФона» обеспечит сохранность данных наших клиентов».

«Пользователи все чаще сталкиваются с банковскими троянами, рекламными и шпионскими вредоносными программами, которые пытаются собрать конфиденциальные данные. Согласно отчету Check Point, в прошлом году каждая компания хоть раз подвергалась какому-либо виду мобильных атак. Несмотря на это, 97% организаций не готовы к защите от современных атак, среди которых широко распространены мобильные вирусы-шифровальщики и облачные уязвимости. Партнерское решение с «МегаФоном» — это наше первое соглашение с оператором в России , которое даст бизнесу и обычным пользователям простое решение для защиты персональной информации и денежных средств», — отмечает Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ.

Услуга доступна для корпоративных клиентов «МегаФона», ежемесячная абонентская плата составляет 99 рублей. Новые пользователи могут протестировать решение — в течение первого месяца воспользоваться приложением можно бесплатно. А клиенты наших премиальных тарифов «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» могут воспользоваться услугой без дополнительной оплаты.