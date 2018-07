Назван лучший браузер для просмотра видео на YouTube

Популярный видеохостинг YouTube работает в браузере Google Chrome в пять раз быстрее, чем в Microsoft Edge и Mozilla Firefox, пишет 9to5google со ссылкой на менеджера по техническим программам Mozilla Криса Петерсона

Сообщается, что браузер Chrome оснащен встроенной реализацией, которая позволяет YouTube работать быстрее. Поскольку ресурс претерпел редизайн, не все браузеры успели подстроиться под новый программный интерфейс. Собственно, пока он поддерживается только Google Chrome.

YouTube page load is 5x slower in Firefox and Edge than in Chrome because YouTube's Polymer redesign relies on the deprecated Shadow DOM v0 API only implemented in Chrome. You can restore YouTube's faster pre-Polymer design with this Firefox extension: https://t.co/F5uEn3iMLR

— Chris Peterson (@cpeterso) 24 июля 2018 г.

Приверженцам других браузеров рекомендуется использовать сторонние расширения, например, YouTube classic и неактуальные версии видеохостинга, которые доступны в устаревших браузерах. Сам же YouTube предлагает юзерам перейти на Google Chrome во избежание проблем со скоростью.

Ранее Пятый канал сообщал, что обновления Google Chrome позволят заходить на сайты по отпечаткам пальцев.