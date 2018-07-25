Суд рассмотрит первую жалобу от интернет-магазина, пострадавшего при блокировке Telegram

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора по немедленной блокировке мессенджера Telegram. После этого, 16 апреля, Роскомнадзор приступил к блокировке сервиса на территории России . При этом в качестве основания для блокировки IP-адресов указывалось решение Генпрокуратуры . Интернет-магазин Posters & Legends был заблокирован 19 апреля.

Адвокат Данил Бухарин рассказал, что компания оценивает ущерб от действий Роскомнадзора в 500 тысяч рублей, однако в своем иске не выставляет имущественных требований. По его словам, главной целью является добиться признания действий Роскомнадзора незаконными. Кроме того, компания просит восстановить доступ сайту Posters & Legends, который сейчас открывается только через VPN.