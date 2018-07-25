Ещё
Суд рассмотрит первую жалобу от интернет-магазина, пострадавшего при блокировке Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд рассмотрит первую жалобу от интернет-магазина, пострадавшего при блокировке Telegram 

RB.ru 4 часа назад
Фото: iguides.ru
Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора по немедленной блокировке мессенджера Telegram. После этого, 16 апреля, Роскомнадзор приступил к блокировке сервиса на территории России. При этом в качестве основания для блокировки IP-адресов указывалось решение Генпрокуратуры. Интернет-магазин Posters & Legends был заблокирован 19 апреля.
Адвокат Данил Бухарин рассказал, что компания оценивает ущерб от действий Роскомнадзора в 500 тысяч рублей, однако в своем иске не выставляет имущественных требований. По его словам, главной целью является добиться признания действий Роскомнадзора незаконными. Кроме того, компания просит восстановить доступ сайту Posters & Legends, который сейчас открывается только через VPN.
Иск был подан 17 июля. Рассмотрение назначено на 30 июля, рассматривать дело будет судья Юлия Смолина, которая 13 апреля принимала решение о блокировке Telegram.
RB.ru: последние новости
«Роскачество» назвало лучшие антивирусные программы для Mac OS «Яндекс» запустил открытое тестирование обновленного «Директа» с управлением от статистики «ВКонтакте» поднимет в ленте посты с интересными дискуссиями в комментариях
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма481
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку309
Заявление Лолиты грозит международным скандалом255
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом21
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина224
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение