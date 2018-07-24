«Это для красивых селфи». Жителей Омска удивил туалет с зеркальным потолком

В интернете пользователи обсуждают необычный туалет, расположенный в одном из учебных заведений Горьковского района Омска . Видеоролик опубликован в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» и YouTube.

Внешне туалет ничем не отличается от обычного, но когда оператор показывает потолок, видно, что он полностью выложен зеркальными квадратами. Видео собрало в соцсети уже больше 18 тысяч просмотров и несколько десятков комментариев.

Один из комментаторов предложил ходить в такой туалет с зонтом, чтобы скрыться от соседей. Еще один пользователь отметил, что такой потолок позволит легко найти свободную кабинку.

«Это, чтобы красивые селфи шлепать», — предположил пользователь Алексей Зайценберг.

Другие интернет-пользователи считают, что в таком туалете нет ничего неудобного.