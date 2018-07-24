«Это для красивых селфи». Жителей Омска удивил туалет с зеркальным потолком 

В интернете пользователи обсуждают необычный туалет, расположенный в одном из учебных заведений Горьковского района Омска. Видеоролик опубликован в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» и YouTube.
Внешне туалет ничем не отличается от обычного, но когда оператор показывает потолок, видно, что он полностью выложен зеркальными квадратами. Видео собрало в соцсети уже больше 18 тысяч просмотров и несколько десятков комментариев.
Один из комментаторов предложил ходить в такой туалет с зонтом, чтобы скрыться от соседей. Еще один пользователь отметил, что такой потолок позволит легко найти свободную кабинку.
«Это, чтобы красивые селфи шлепать», — предположил пользователь Алексей Зайценберг.
Другие интернет-пользователи считают, что в таком туалете нет ничего неудобного.
«Не нравится — идите в общественный на вокзалах, особенно в областных районах. Мне вообще по барабану смотрят на меня или нет в зеркальный потолок, главное чисто», — написал Юрий Богатов.
«Честному человеку нечего скрывать», — поддержал его Андрей Кротов.