На Ленинградском проспекте расскажут о значении мобильного приложения в бизнесе 

MyMeetUp «Mobile» — митап, посвященный онлайн-продвижению, — пройдет в офисе компании «Mail. Ru Group» в четверг, 2 августа. На примере историй успеха известных брендов участники встречи расскажут, зачем бизнесу нужно мобильное приложение и как заставить его работать.
— На мероприятии выступят гуру мобильного маркетинга Евгений Козлов (партнер Twitter), Константин Савченко (Head of Mobile Hotels, Aviasales), Станислав Букреев (Head of Mobile, YouDo), — рассказал представитель компании «Mail. Ru Group».
Регистрация участников откроется в 18.30. Начало в 19.30.
Необходима предварительная запись на сайте: https://corp.mail.ru/ru/press/events/489/.
Офис «Mail. Ru Group» расположен на Ленинградском проспекте, дом 39, строение 79. (еп)