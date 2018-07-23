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Новым полем битвы между Amazon и Google станут умные дома
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Новым полем битвы между Amazon и Google станут умные дома 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Несмотря на усилия европейских регуляторов сделать рынок мобильных устройств более конкурентным, Amazon отказывается продолжать соперничество с Google на рынке смартфонов и новым полем битвы между IT-гигантами станут смарт-ТВ и умные колонки, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.
На прошлой неделе Еврокомиссия оштрафовала Google на сумму $5,06 млрд за злоупотребление доминирующим положением. Теперь Google должен прекратить незаконные действия в течение 90 дней. В противном случае компании грозит дополнительный штраф в размере до 5% от дневного оборота Alphabet.
Регулятор обвинил корпорацию в том, что за счет доминирующего положения на рынке смартфонов Google продвигал (например, предустанавливал на устройства) собственные сервисы и запрещал крупным производителям смартфонов разрабатывать устройства с операционной системой Fire от Amazon. Amazon представил свой смартфон Fire Phone в июне 2014 г., но уже в сентябре 2015 г. устройства исчезли из продажи.
Штраф помог бы Amazon конкурировать с Google на рынке смартфонов, однако компания отказалась от продвижения собственной операционной системы несколько лет назад и не планирует к этому возвращаться, говорят собеседники издания.
У Amazon немного причин возобновлять борьбу с Android на рынке смартфонов, считает аналитик Creative Strategies Каролина Миланези: Google занимает монопольное положение среди поисковых систем, а также со своим магазином приложений Play, в котором их больше всего, поэтому Amazon приходилось бы довольствоваться ролью витрины для сервисов Google, отмечает она.
Однако это вызывает опасения, что Google теперь постарается захватить другие рынки, пишет FT. Владеющая видеосервисом YouTube интернет-компания уже конкурирует за рынок смарт-ТВ, ссылается издание на юриста компании FairSearch Томаса Вине, представлявшего интересы конкурентов Google в Брюсселе. Медиакомпании также обеспокоены тем, что Google способен вытеснить с рынка операционные системы WebOS и разработанную Samsung систему Tizen.
Но пока Fire TV от Amazon выглядит куда более сильным конкурентом, чем смарт-ТВ на Android, считает менеджер одного из конкурентов на рынке смарт-ТВ. Главное оружие Google, поиск, не дает корпорации преимущества на ТВ-рынке, поскольку люди включает ТВ ради контента, а не интернет-поиска, считает Миланези.
Google также пока только предстоит усилить свои позиции на рынке голосовых помощников и активируемых голосом устройств для дома. Amazon рано вышел на этот рынок, закрепив свои позиции лицензированием помощника Alexa на большом количестве устройств. При этом голосовые устройства пока не способны показать пользователю поисковую выдачу, что также ограничивает возможности Google использовать свое главное преимущество. -
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