Google представит второй Pixelbook одновременно с новыми смартфонами

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал новые подробности о линейке фирменных устройств Google, которая готовится к выпуску осенью.

По словам источника, помимо смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL, смарт-часов Pixel и второго поколения беспроводных наушников Pixel Buds, ожидается следующее поколение хромбука Pixelbook.

Хромбук Pixelbook 2 получит более тонкие рамки вокруг дисплея. Поставки должны начаться в конце 2018 года. Мероприятие с анонсом устройств Google ожидается в октябре, как и в прошлые года.