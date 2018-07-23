PR-директор «Яндекса» покинет свой пост 1 августа

«Яндекс» полностью перестроит свой PR-отдел. Инициатором реформы стал директор по связям с общественностью Очир Манджиков , который покинет свой пост 1 августа. Об этом он написал в Facebook. Манджиков, почти девять лет возглавлявший PR-отдел «Яндекса», останется в компании. В какой роли, он не уточнил.

Теперь Ася Мелкумова будет руководить центром корпоративных коммуникаций «Яндекса», где будут сосредоточены экспертиза, инструменты и технологии PR всей компании. Все пиарщики, которые отвечают за продуктовые коммуникации, перейдут в соответствующие продукты. Пиарщики, отвечающие за корпоративные коммуникации, переходят под руководство IR-директора.

«Мы к этому шли несколько лет. Отличное решение», — отметил Манджиков.

Свой уход с поста PR-директора он объяснил «усталостью металла».

«Когда приходил в «Яндекс» в уже далёком 2009 году, думал, что «оттарабаню 3−4 года, потому что умные книжки по карьере так советуют, и пойду дальше». Но нет, «Яндекс» оказался больше, чем просто страничка в интернете. В итоге уже практически девять лет. За это время сменились главы коммуникаций в Facebook, Google , Uber и Apple . За это время произошло всё и даже больше, чем можно было предположить. IPO компании, запуск разных продуктов — от «Такси» и «Браузера» до «Музыки» и «Дзена», закрытие сервисов, разные кризисные ситуации, когда ночи без сна, победа в разбирательстве ФАС , выход «Яндекс. Книги», покупка компаний

и т. д.

Всё это сопровождалось вниманием пользователей, акционеров, государственных органов, журналистов, инвесторов, партнеров и всех-всех. Это было увлекательно, местами невероятно сложно, но всегда интересно».