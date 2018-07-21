Google Pay: что это и как работает?

С выходом версии Android M осенью 2015 года в США начал функционировать платежный сервис Android Pay. Затем он был переименован в Google Pay, и стал доступен в России с мая 2017 года. В этой статье разберемся, что это за сервис и для чего он может быть полезен.

Что умеет Google Pay?

Google Pay позволяет вам, не прилагая особых усилий, оплачивать покупки с помощью вашего Android-смартфона в магазинах, в Интернете или в мобильных приложениях.

В обычном магазине на кассе вы можете просто приложить смартфон к терминалу оплаты, и ваша покупка будет оплачена — без наличных денег, без пластиковой карты и PIN-кода. Правда, если вы сделаете больше трех транзакций на сумму больше 1000 рублей, вам придется разблокировать телефон, чтобы одобрить платеж.

Оплату через Google Pay поддерживают практически все крупнейшие российские торговые сети — «Пятёрочка», «Перекресток», «Карусель», «Магнит» , «Лента», а также сети быстрого питания (McDonald’s, KFC, Burger King), автозаправки ( Роснефть Башнефть ) и некоторые магазины электроники ( «М-Видео» , «Эльдорадо»).

В приложениях или Интернет-магазинах, которые вы посещаете со своего смартфона, вы тоже можете платить с помощью Google Pay, если продавец поддерживает такой способ оплаты. К примеру, с помощью Google Pay можно оплатить вызов такси через Uber, покупку на Lamoda и Pandao или заказ пиццы в «Додо». Деньги за покупку в супермаркете или Интернет-магазине снимаются с вашей банковской карты Visa или Mastercard. В России сервис сотрудничает с 55 различными банками, как с крупными федеральными ( Сбербанк , Тинькофф, Альфа-Банк ВТБ24 ), так и с более мелкими региональными — полный список банков можно прочитать здесь.

Как воспользоваться Google Pay? Система Google Pay поддерживается на всех Android-смартфонах, начиная с версии Android 4.4. Узнать версию Android на вашем смартфоне можно, найдя в настройках пункт «Система» > «О телефоне».

Для оплаты в обычных оффлайновых магазинах у вашего смартфона должен быть встроенный NFC-чип. В новых моделях смартфонов он, как правило, есть. Проверить его наличие можно, найдя соответствующий пункт в настройках смартфона, или же просто прочитав технические характеристики устройства в Интернете. Чтобы использовать Google Pay, необходимо для начала загрузить и настроить бесплатное приложение Google Pay для Android. Скачать его можно по этой ссылке. Важно: для использования приложения на смартфоне должна быть установлена официальная прошивка.

Кроме того, приложение может не запуститься, если на смартфоне получен root-доступ, то есть права суперпользователя. Помимо этого, на телефоне обязательно должна быть включена блокировка экрана, чтобы никто другой не мог воспользоваться вашими данными для оплаты. После установки приложения (оно, разумеется, бесплатное) нужно зайти в настройки смартфона и включить NFC. Затем нужно настроить блокировку экрана при помощи пароля или графического ключа в разделе «Экран блокировки и защита». После этого можно запустить приложение.

Чтобы пользоваться платежной системой, необходимо внести в приложение данные своей банковской карты (или карт, если у вас их несколько). Если вы привязали банковскую карту к своему аккаунту Google — некоторые смартфоны предлагают сделать это непосредственно при первичной настройке телефона, — то приложение «подцепит» ее автоматически. Если карта не привязана, вам будет предложено ее отсканировать или вручную ввести ее номер и срок действия. Кроме того, в любом случае нужно будет вручную ввести код подлинности карты (CVC — три цифры на обороте карты), а также ваши личные данные: ФИО, полный адрес и номер телефона.

После этого нужно принять условия использования сервиса, дождаться проверки карты и подтвердить, что вы ее владелец, путем ввода кода из SMS, которую Google пришлет на ваш номер телефона. При этом с вашего счета спишется небольшая сумма (около 30 рублей). Через некоторое время она будет возвращена обратно — просто убедитесь перед настройкой, что у вас на счету есть деньги. На этом настройка будет завершена, и вы сможете успешно пользоваться системой Google Pay. Даже если у вашего смартфона нет NFC-чипа, установить приложение все равно имеет смысл, чтобы безопасно расплачиваться в Интернет-магазинах и приложениях.

Действительно ли это безопасно? Да. Ваши данные всегда передаются в зашифрованном виде. Таким образом, их безопасности ничто не угрожает. Продавцы получают деньги от Google, банковские реквизиты ваших им не передаются. Затем Google списывает потраченную сумму с вашего счета.