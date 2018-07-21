Женщины забеременели из-за приложения

Женщины забеременели из-за противозачаточного приложения

Подписка на приложение стоит £60 в год, оно отслеживает менструальный цикл пользовательницы и сообщает дни, когда вероятность забеременеть минимальна. В Natural Cycles зарегистрировано более 700 000 пользователей из более чем 200 стран, из которых 125 000 — в Великобритании . Но его сертификация как средства контрацепции — оно было одобрено для использования в ЕС — находится в стадии пересмотра в Швеции, где была основана компания.

В январе крупная шведская больница сообщила, что 37 из 668 женщин, которые прибегли в искусственному прерыванию беременности в клинике в период с сентября по декабрь 2017 года, использовали натуральные циклы в качестве единственного контроля над рождаемостью. Агентство медицинских продуктов Швеции начало расследование.

«Прошлым летом у меня был аборт. Статистически ничем не примечательный, если бы не его причина. До этого у меня было четыре месяца напряженных отношений с широко раздутым шведским «цифровым противозачаточным средством» — сервисом для смартфонов под названием Natural Cycles. Двадцать лет я пила противозачаточные таблетки, но стремилась от них избавиться, не исключая, что мое эмоциональное состояние могло быть связано с искусственными гормонами. Мой друг и я были вместе в течение восьми месяцев, и я отчаянно искал что-то новое, что не заставляло бы меня так беспокоиться», — рассказала одна из женщин.

Пользовательниц подкупила активная рекламная кампания Natural Cycles, обещавшая естественную контрацепцию без гормонов. Их привлек также продуманный пользовательский интерфейс и тот факт, что бывший сотрудник CERN Элина Берглунд возглавляет компанию.