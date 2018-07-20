Обзор всех версий Android: от Base до P…

«Сладкие» названия основные версии Android стали получать начиная с v.1.5, которая вышла в середине 2009 года. При этом начальная буква каждой новой версии Android должна быть следующей в алфавите (в настоящее время — Oreo). Для каждой из версий разработчик перерабатывал дизайн и пользовательский интерфейс, а также привносил какие-то технические новинки.

Android Версии 1.0: Base

23.09.2008 появилась на свет первая операционная система Android, названная Base.

На тот момент уже были выпущены приложения для Google Maps, Gmail и Youtube.

Android версии 1.1: Base_1.1 10 февраля 2009 г. было выпущено первое обновление Base. Оно носило название Base_1.1, с ним стало возможным сохранение вложений MMS.

Android Версии 1.5: Cupcake

Отныне все будущие версии Android получают названия в честь сладостей. При этом начальная буква должна быть следующей в алфавите.

30.04.2009 была выпущена новая версия Android — 1.5, Cupcake. Самыми известными нововведениями этой версии, среди прочего, стали автоматическое переключение между портретной и альбомной ориентацией дисплея и собственная экранная клавиатура.

Android Версии 1.6: Donut

Начиная с 15.09.2009, стала доступна версия Android 1.6, она же Donut.

Существенным изменением стало, в частности, то, что с этого момента стало возможно конфигурировать виртуальные сети VPN.

Android Версии 2.0-2.1: Éclair

Начиная с версии Android 2.0 не каждое обновление системы подразумевало автоматически выпуск новой основной версии. Вместо этого начиная с октября 2009 года, для каждой основной версии стали появляться несколько подверсий, доработанные, но при этом носящие имя основной системы.

26.10.2009 вышла в виде обновления версия Android 2.0 с названием Éclair. Здесь был презентован цифровой зум, а также привнесена поддержка светодиодной вспышки.

03.12.2009 была выпущена версия Android 2.0.1, в которой были исправлены некоторые ошибки.

07.01.2010 появилось обновление до версии 2.1. Среди прочих новинок оно сделало возможным использование анимированных («живых») обоев.

Android Версии 2.2: Froyo

Эта версия Android 2.2 была выпущена 20.05.2010. Она внесла некоторые важные улучшения. Например, начиная именно с нее объем оперативной памяти смог превысить 256 Мбайт. Кроме того, приложения стало возможно перенести на SD-карту.

С обновлением до Android версии 2.2.1 в сентябре 2010 года были исправлены некоторые ошибки.

Последняя версия Froyo была выпущена в январе 2011 года под обозначением Android 2.2.2 и содержала исправление SMS-бага.

Android Версии 2.3: Gingerbread

06.12.2010 появилась версия Android 2.3, она же Gingerbread. Начиная нее в ОС, появилась поддержка Near Field Communication (NFC), а также добавлен собственный операционный менеджер загрузок.

Затем в декабре 2010 года появилась версия Android 2.3.1, где были исправлены некоторые ошибки и содержалось обновление до Google Maps 5.0.

В январе 2011 года появилась версия Android 2.3.2. В ней была исправлена ошибка с SMS-сервисом.

Android 2.3.3 была выпущена 23.02.2011, привнесшая возможность оснащать Android-устройства двухядерным процессором.

29.04.2011 с обновлением до 2.3.4 появилось приложение Google Talk, с помощью которого стали возможны видео— и голосовой чат.

Наконец, 08.07.2011 была выпущена Android 2.3.5, в ней были исправлены некоторые ошибки. Также и две последующие допверсии 2.3.6 (02.09.2011) и 2.3.7 (20.09.2011) несли в себе исправления системных недоработок.

Android версии 3. x: Honeycomb

С 23.02.2011 Gingerbread была заменена на Android 3.0, она же Honeycomb. В новой версии системы интерфейс стал удобнее, также разработчики оптимизировали его под работу с планшета. Кроме того, в браузере Google Chrome появились новые функции (например, режим инкогнито).

10.05.2011 вышло первое обновление Honeycomb до Android 3.1. В нем был добавлен режим USB Host, а также усовершенствованы интерфейс и виджеты.

Версия Android 3.2 вышла 16.07.2011, где были оптимизированы изображения для различных диагоналей экрана.

Последняя версия Honeycomb 3.2.1, были исправлены некоторые ошибки, выпущена 20.09.2011.

Android Версии 4.0: Ice Cream Sandwich

19.10.2011 стала доступной версия Android 4.0 под названием Ice Cream Sandwich (ICS). Здесь, среди прочего, была добавлена разблокировка с помощью распознавания лиц, а также предпринято много улучшений в мелочах.

17.11.2011 появилась версия 4.0.1, где исправлена ошибка регулировки громкости.

В версии 4.0.2, ставшей доступной, начиная с 15.12.2011, были привнесены новые улучшения (например, новый способ разблокировки), а также прекращена поддержка DivX.

Два последних обновления версии ICS 4.0.3 (16.12.2011) и 4.0.4 (04.02.2012) привнесли дальнейшие улучшения. Например, в версии 4.0.4 был увеличен общий уровень громкости.

Android Версии 4.1: Jelly Bean

27.06.2012 была выпущена версия Android 4.1 под названием Jelly Bean. Это обновление внесло значительные улучшения в пользовательский интерфейс. Кроме того, в систему был интегрирован сервис Google Now.

Начиная с версии 4.1.1 от 11.07.2012 была интегрирована в систему платежная служба Google — Google Wallet.

4.1.2 (вышла 10.10.2012) привнесла возможность управлять уведомлениями с помощью жестов.

13.11.2012 — с версией 4.2 — стал доступен системный стриминг (Miracast). Кроме того, были введены и другие обновления безопасности. В 4.2.1, вышедшей 27.11.2012, были исправлены некоторые ошибки.

4.2.2 (вышла 12.02.2013) позволила устанавливать виджеты непосредственно на экран блокировки.

В версии 4.3 (вышла 24.07.2013) появилось множество других нововведений. Так, в ней появились ограниченные учетные записи для детей, а также было улучшено приложение «Камера».

Последнее обновление Jelly Bean вышло 04.10.2013 под номером 4.3.1. Здесь были просто исправлены некоторые незначительные ошибки.

Android Версии 4.4: KitKat

31.10.2013 в качестве преемника Jelly Bean была выпущена версия Android 4.4 под названием KitKat. Существенным нововведением стала отмена ограничения до пяти домашних экранов. Кроме того, теперь в качестве альтернативы для SMS может быть выбрано приложение Google+ Hangouts.

06.12.2013 последовало первое обновление до версии 4.4.1. Здесь было слегка переработано приложение «Камера», а также сделано незначительное исправление ошибок.

Версия Android 4.4.2 появилась 09.12.2013. Изменения также коснулись в основном исправления ошибок.

02.06.2014 вышла 4.4.3: был исправлен известный баг, вызывавший обрыв подключения к сети.

Последнее обновление для KitKat — версия 4.4.4. — последовало 19.06.2014.

Android Версии 4.4. W: Wear

Версия Android 4.4. W была разработана специально для Smartwatch и других так называемых «носимых компьютеров». Android 4.4. W вышла в июне 2014 года и основывается она на Android 4.4.

Android Версии 5: Lollipop

03.11.2014 появилась новая версия Android 5.0 с названием Lollipop. В ней была изменена панель уведомлений, так называемая «шторка». Кроме того, эта версия теперь используется для большинства умных часов.

5.0.1 (вышла 02.12.2014) была в основном оптимизирована для использования Android Wear.

19.12.2014 появилось обновление Android 5.0.2, в котором были исправлены ошибки.

Android 5.1 существует с 09.03.2014. Здесь были внесены изменения, делающие систему стабильнее.

Последняя на сегодняшний день версия Android 5.1.1 была выпущена 22.04.2015 и вновь направлена на исправление ошибок.

Android 6.0: Marshmallow

На мероприятии Google, прошедшем 29 сентября 2015 года, была представлена публике новейшая операционная система. В августе Google уже выпустила Developer Preview версии Marshmallow, которая уже давала неплохое представление о новых возможностях Android 6.0. Система была сначала презентована на телефонах Nexus, а затем на топовых аппаратах других производителей.

В системе было реализовано лучшее управление правами: только после того, как использованы конкретные функции приложения, вы получите запрос о разрешении доступа для него. Таким образом, вам не придется разрешать доступ для программы, которая, возможно, вам совсем не будет нужна.

Продлена автономная работы аккумулятора: фоновые процессы автоматически завершаются и таким образом батарейка работает дольше.

Благодаря USB-стандарту Type C реализована быстрая зарядка. Также в новой системе можно порознь регулировать громкость для уведомлений, мультимедиа и будильника. Кроме того, привнесен датчик отпечатка пальца, похожий на Touch ID от Apple

Android 7.0: Nougat

Начиная с 22 августа 2016 года стала официально доступна версия Android 7. В дополнение к обычным улучшениям производительности и безопасности, в ней были и другие серьезные нововведения.

Обновление в фоновом режиме. Пользователь практически почти ничего не узнает об этом.

Splitscreen (разделенный экран). Если вы хотите использовать два приложения одновременно, с Android 7 это больше не проблема. В режиме Splitscreen два приложения работают параллельно на половинках экрана, если само приложение поддерживает такой режим.

Уведомления. Над ними разработчики Google весьма неплохо потрудились. Кроме всего прочего, теперь вы можете отвечать на сообщения WhatsApp прямо через шторку, не открывая само приложение.

Режим экономии трафика тоже был серьезно обновлен. В настройках вы можете запретить доступ к передаче данных для избранных приложений.

Android 8.0: Oreo

С августа 2017 года стал доступен для скачивания Android 8. Вообще говоря, помимо более удобной для пользования оболочки, стоит отметить значительное улучшение интерфейса Настроек.

Speed-Boot. Некоторые изменения коснулись не только ускорения запуска приложений, но и процесса загрузки при включении телефона.

Smart Text Selection. Номера телефонов, почтовые адреса или целые url-ы иногда трудно повторить, но благодаря Smart Text Selection достаточно двойного клика для копирования нужного текста.

Режим «Картинка в картинке». То, что Apple уже ввела для iPad, теперь доступно и на Android. Если приложение, например YouTube или Chrome, поддерживает эту функцию, вы можете продолжать воспроизведение видео на небольшом экране во время использования других приложений.

Значки приложений, кроме двух — «Часы» и «Календарь» — всегда были статичны. Теперь разработчики всех остальных приложений могут анимировать их и создавать «живые» иконки.

Новая функция Rescue Party призвана помочь при проблеме с загрузкой системы. Если телефон из-за серьезной ошибки программного обеспечения уходит в постоянный ребут, эта функция должна обнаружить проблему и автоматически перевести смартфон в режим восстановления.

Android 9.0: P…

Самая актуальная версия операционной системы от Google ожидается в конце августа 2018 года. Как Android 9 будет называться, до сих пор неизвестно. Самые часто обсуждаемые имена на данный момент — это Poptart, Pancake и Popsicle (мороженое на палочке).

В каждой новой основной версии Android было спрятано забавное «пасхальное яйцо». Где и как вы можете найти этот сюрприз в вашей версии Android, мы уже рассказывали.

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