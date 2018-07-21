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В Instagram появится новая функция
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В Instagram появится новая функция 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пользователи Instagram смогут увидеть, кто из друзей находится онлайн, сообщается в официальном блоге приложения.
Находящиеся в Сети пользователи будут отмечены зеленой точкой по аналогии с мессенджером Facebook. Статус пользователя можно будет посмотреть только в том случае, если он находится в друзьях или с ним велась переписка.
При желании активный статус можно будет скрыть.
Сейчас Instagram позволяет увидеть, кто из друзей находится онлайн, только в разделе «Direct». В новой версии приложения зеленая отметка появится в новостной ленте рядом с фотографией активных пользователей.
Instagram — бесплатное приложение с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры и распространять их. Аудитория мессенджера составляет более миллиарда пользователей.
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