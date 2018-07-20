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Google, Facebook и Microsoft облегчат пользователям перенос данных между платформами
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Google, Facebook и Microsoft облегчат пользователям перенос данных между платформами 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Facebook, Google, Microsoft и Twitter договорились упростить процесс скачивания и переноса пользовательских данных с одного сервиса на другой. Открытая инициатива получила название Data Transfer Project (DTP).
Как сообщил руководитель по защите персональных данных Twitter Дэмиен Киран, в рамках проекта планируется выработка инструментов, которые «позволят людям свободно переносить свою информацию по Сети». Группа уже опубликовала технический документ, описывающий создание более легкой и гибкой «экосистемы переносимости данных», пишет Engadget.
Благодаря DTP пользователи смогут очень быстро переносить свои данные между онлайн-платформами. Например, можно будет передать изображения из Instagram в «Фото Google» или Flickr за пару кликов, вместо того чтобы скачивать всю фотобиблиотеку из одного сервиса, а потом импортировать её вручную на другой.
Помимо фотографий, DTP позволит автоматически переносить многие типы данных, включая электронные письма, контакты, календари, задачи и даже плей-листы и видео на YouTube. Кроме того, DTP отвечает запросам Регламента о защите персональных данных ЕС (GDPR — General Data Protection Regulation), вступившего в силу 25 мая. В число требований закона к компаниям, работающим с персональными данными, входит предоставление пользователям возможности для переноса и полного удаления информации.
∎Главы Facebook и Apple поспорили о защите интересов пользователей читайте также
Новый проект находится в разработке и пока недоступен широкой общественности.
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