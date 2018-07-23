Ещё
Вести.net: IT-гиганты отменяют «цифровое рабство»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вести.net: IT-гиганты отменяют «цифровое рабство» 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Google, Microsoft, Twitter и Facebook запустили проект о передаче данных аккаунтов пользователей между сервисами. Об этом стало известно из блога поискового гиганта. В частности в сообщении говорится о том, что все четыре компании поддержали запущенный в 2017 году Data Transfer Project.
Суть его в том, что с помощью специальных IT-инструментов можно быстро и без потерь передавать данные учетных записей пользователей непосредственно с одного сервиса на другой, минуя промежуточные этапы их скачивания на устройства и повторной загрузки.
Проще говоря если пользователю захотелось уйти из опостылевшей соцсети в другую, и при этом сохранить свой граф друзей, подписки и свои же посты, написанные за годы, или плейлисты, если это музыкальный сервис, то инструменты Data Transfer Project позволят это сделать без дополнительных усилий.
А теперь к другим новостям. Разочарованием обернулась первая демонстрация очков дополненной реальности Magic Leap. Подробности — в программе Вести.net.
Вести.Ru: последние новости
Киберкомандование США предприняло меры по противодействию России WhatsApp ограничит переадресацию сообщений из-за линчевателей в Индии Приложение "Телефон" в Android начало фильтровать спам-звонки
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор337
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли99
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России106
Названа дата «смерти» Интернета14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение