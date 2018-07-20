Как настроить автоответчик для WhatsApp

Все пользователи Android могут доверить ответы на сообщения WhatsApp специальному боту. К сожалению, на iPhone эта функция пока недоступна. Все, что вам нужно — приложение AutoResponder для WhatsApp. Его можно бесплатно скачать на смартфон с Play Market.

В программе понадобится настроить соответствующие правила. Вы можете попасть в настройки через Rules — Add new rule — Answer Message. Здесь надо ввести текст, который будет отправляться контактам в качестве автоматического ответа. Если вы активируете опцию Receive Message, на все входящие сообщения будет отвечать бот. Автоматический ответ можно настроить на все или только на определенные сообщения.

Приложение можно обновить до Pro версии, доплатив около 600 рублей. Стоит ли оно того, решайте сами. Вот некоторые особенности платной версии: Продвинутое приложение позволит указывать, как долго бот должен ждать с ответом. Эта опция полезна, если вы предпочтете сами взять телефон во время чата и ответить на сообщения.

В Pro версии можно настроить автоматические ответы только для сообщений с ключевыми словами. Кстати, в этой статье мы рассказывали, как установить оповещения с высоким приоритетом в WhatsApp.

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