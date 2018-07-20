Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». СМИ стало известно о том, что IT-гигант второй год работает над созданием операционной системы, которая придет на смену Android.
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Вот уже два года небольшая группа инженеров Google негласно работает над программным обеспечением, которое, как они надеются, в конечном итоге заменит Android, сообщает Bloomberg. Проект, известный как «Фуксия» (Fuchsia), был создан с нуля. Он нацелен на то, чтобы преодолеть ограничения Android для персональных устройств и других гаджетов, работающих онлайн. Предполагается, что система будет лучше реагировать на голосовые команды, а также будет безопаснее. Кроме того, новая ОС сможет работать на любых устройствах: от ноутбуков до крошечных подключенных к интернету датчиков. Вдохновителем проекта, по информации издания, стал главный исполнительный директор Google Сундар Пичай. Вот что уже известно о «Фуксии»: Google Alphabet Inc. начала спокойно публиковать код в режиме онлайн в 2016 г., и компания позволила разработчикам внешних приложений поработать с битами кода с открытым исходным кодом. Google также начал экспериментировать с приложениями для системы, такими как интерактивные экранные дисплеи и голосовые команды для YouTube. Но члены команды «Фуксии» предложили более грандиозный план: создание единой операционной системы, способной запускать все собственные гаджеты компании, такие как Pixel-телефоны и смартдинамики, а также сторонние устройства, которые сейчас завязаны на Android и Chrome OS. Разработчики заявили, что в течение трех лет хотят внедрить Fuchsia на подключенные домашние устройства, такие как голосовые динамики, а затем перейти к более крупным машинам, таким как ноутбуки. В конечном итоге команда стремится заменить своей системой Android программное обеспечение, на которое распространяется более трех четвертей мировых смартфонов. Нынешняя цель команды «Фуксии» — осуществить это в начале следующего десятилетия. Правда, пока ни Сундар Пичай, ни его заместитель Хироши Локхаймер официально не одобрили дорожную карту по «Фуксии». Руководство Google осторожно относится к любым планам по перестройке Android, поскольку эта OC приносит компании миллиарды «мобильных долларов». Тем более что сейчас к Android будет приковано внимание и разработчиков, и контролирующих органов: Еврокомиссия наложила на Google рекордный штраф в $5 млрд В свою очередь компания угрожает сделать Android платной.