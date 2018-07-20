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Узбекистан введет новые правила использования открытых Wi-Fi сетей
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Узбекистан введет новые правила использования открытых Wi-Fi сетей 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ташкент, 19 июля /Синьхуа/ — В Узбекистане утверждены новые правила оказания услуг сети передачи данных, в том числе Интернет. Об этом сегодня сообщило информагентство «УзА».
Основная цель — развития туризма и роста количества безопасных открытых Wi-Fi сетей по всему Узбекистану, а также содействие развитию въездного туризма и повышению престижа страны за рубежом.
При этом доступ к сети Wi-Fi должен быть соответствующего качества с обязательной идентификацией личности пользователей, чтобы обеспечить высокий уровень информационной безопасности, говорится в сообщении. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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