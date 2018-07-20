Узбекистан введет новые правила использования открытых Wi-Fi сетей

Ташкент, 19 июля / Синьхуа / — В Узбекистане утверждены новые правила оказания услуг сети передачи данных, в том числе Интернет. Об этом сегодня сообщило информагентство «УзА».

Основная цель — развития туризма и роста количества безопасных открытых Wi-Fi сетей по всему Узбекистану, а также содействие развитию въездного туризма и повышению престижа страны за рубежом.

При этом доступ к сети Wi-Fi должен быть соответствующего качества с обязательной идентификацией личности пользователей, чтобы обеспечить высокий уровень информационной безопасности, говорится в сообщении. —0—