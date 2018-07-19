«ВКонтакте» против резидента «Сколково». Точка в одном из самых громких споров в сфере интернета пока не поставлена 

Суд по интеллектуальным правам отправил на новое рассмотрение иск к компании «Дабл», в котором «ВКонтакте» требует запретить извлекать из соцсети информацию о пользователях. Решение Арбитражного суда Москвы, ранее отклонившего иск, и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, удовлетворившего требования соцсети, отменены.
Ответчик приветствует результат рассмотрения дела в суде по интеллектуальным правам, говорит партнер судебной практики Bryan Cave Leighton Paisner Елена Трусова:
Елена Трусова партнер судебной практики Bryan Cave Leighton Paisner «Дабл» расценивает это как весьма положительный результат, поскольку судебный акт, в котором все пользовательские данные в социальных сетях были признаны принадлежащими социальным сетям, был отменен. Мы очень рады, что появился шанс доказать иной подход, такой же, как принят в Европе, в других странах, где эти дела по big data уже рассматривались, а именно что общедоступные пользовательские данные должны распространяться с разрешения пользователей, что их просмотры и копирование являются допустимыми и что создание программных продуктов, связанных с обработкой этих данных, а также функционирование поисковых систем, которые взаимодействуют с этими данными, являются совершенно законными. И я, наверное, еще раз хочу подчеркнуть уникальность данного дела, поскольку, как отметил даже специалист, привлеченный по делу, до настоящего спора между «Дабл» и «ВКонтакте» в России не рассматривалось судебных споров по большим данным. Это первое дело, и в нем будут установлены подходы, которые, как мы полагаем, могут быть потом использованы во множестве других дел. Именно поэтому данный спор и его исход являются особенно важными, и многие технологические компании сейчас следят за судьбой этого дела».
Соцсеть больше года судится с компанией «Дабл», которая работает под брендом Double Data и занимается сбором и обработкой общедоступных данных интернет-пользователей. Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) представляет в этом споре интересы резидента «Сколково».