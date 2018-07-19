«ВКонтакте» против резидента «Сколково». Точка в одном из самых громких споров в сфере интернета пока не поставлена

Суд по интеллектуальным правам отправил на новое рассмотрение иск к компании «Дабл», в котором «ВКонтакте» требует запретить извлекать из соцсети информацию о пользователях. Решение Арбитражного суда Москвы , ранее отклонившего иск, и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, удовлетворившего требования соцсети, отменены. Ответчик приветствует результат рассмотрения дела в суде по интеллектуальным правам, говорит партнер судебной практики Bryan Cave Leighton Paisner Елена Трусова Елена Трусова партнер судебной практики Bryan Cave Leighton Paisner «Дабл» расценивает это как весьма положительный результат, поскольку судебный акт, в котором все пользовательские данные в социальных сетях были признаны принадлежащими социальным сетям, был отменен. Мы очень рады, что появился шанс доказать иной подход, такой же, как принят в Европе, в других странах, где эти дела по big data уже рассматривались, а именно что общедоступные пользовательские данные должны распространяться с разрешения пользователей, что их просмотры и копирование являются допустимыми и что создание программных продуктов, связанных с обработкой этих данных, а также функционирование поисковых систем, которые взаимодействуют с этими данными, являются совершенно законными. И я, наверное, еще раз хочу подчеркнуть уникальность данного дела, поскольку, как отметил даже специалист, привлеченный по делу, до настоящего спора между «Дабл» и «ВКонтакте» в России не рассматривалось судебных споров по большим данным. Это первое дело, и в нем будут установлены подходы, которые, как мы полагаем, могут быть потом использованы во множестве других дел. Именно поэтому данный спор и его исход являются особенно важными, и многие технологические компании сейчас следят за судьбой этого дела». Соцсеть больше года судится с компанией «Дабл», которая работает под брендом Double Data и занимается сбором и обработкой общедоступных данных интернет-пользователей. Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) представляет в этом споре интересы резидента «Сколково».