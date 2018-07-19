«Одноклассники» запустили видеомагазин «Всё»

Социальная сеть «Одноклассники» запустила интерактивный видеомагазин «Всё», где будут представлены обзоры китайских товаров из собственного маркетплейса организации. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Отмечается, что для покупки товаров в видеоплеер «Одноклассников» были встроены интерактивные аннотации товаров, с ценой, коротким описанием и кнопкой, ведущей в интернет-магазин.

«Одноклассники стали первыми в России, кто использовал интерактивную механику видеоплеера в телемаркетинге», — рассказала представитель социальной сети Марина Краснова.

Ранее «Одноклассники» запустили режим «живого» комментирования прямых эфиров.