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«Одноклассники» запустили видеомагазин «Всё»
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«Одноклассники» запустили видеомагазин «Всё» 

RT на русском 50 минут назад
Фото: © Одноклассники
Социальная сеть «Одноклассники» запустила интерактивный видеомагазин «Всё», где будут представлены обзоры китайских товаров из собственного маркетплейса организации. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
Отмечается, что для покупки товаров в видеоплеер «Одноклассников» были встроены интерактивные аннотации товаров, с ценой, коротким описанием и кнопкой, ведущей в интернет-магазин.
«Одноклассники стали первыми в России, кто использовал интерактивную механику видеоплеера в телемаркетинге», — рассказала представитель социальной сети Марина Краснова.
Ранее «Одноклассники» запустили режим «живого» комментирования прямых эфиров.
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