В Instagram появится новая функция

Пользователи Instagram смогут незаметно удалять нежелательных подписчиков

В Instagram тестируют функцию незаметного удаления подписчиков, что до сих пор доступно лишь владельцам закрытых аккаунтов.

Соцсеть Instagram в настоящее время тестирует функцию незаметного удаления нежелательных пользоватедей. Об этом заявил в своем Twitter Мэтт Наварра, разработчик the Next Web Мэтт Наварра. Пока подобная функция доступна только в закрытых аккаунтах.

Остальным пользователям приходится удалять нежелательных подписчиков через добавление в «черный список», или же просто удалять свой аккаунт в соцсети. Если апробация новой функции пройдет успешно, удаленные даже и не узнают о том, что их удалили.