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Пользователи Instagram смогут незаметно удалять нежелательных подписчиков
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Пользователи Instagram смогут незаметно удалять нежелательных подписчиков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Instagram тестируют функцию незаметного удаления подписчиков, что до сих пор доступно лишь владельцам закрытых аккаунтов.
Соцсеть Instagram в настоящее время тестирует функцию незаметного удаления нежелательных пользоватедей. Об этом заявил в своем Twitter Мэтт Наварра, разработчик the Next Web Мэтт Наварра. Пока подобная функция доступна только в закрытых аккаунтах.
Остальным пользователям приходится удалять нежелательных подписчиков через добавление в «черный список», или же просто удалять свой аккаунт в соцсети. Если апробация новой функции пройдет успешно, удаленные даже и не узнают о том, что их удалили.
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