Mail.ru подозревают в организации утечек данных с Facebook

Напомним также, что сегодня Mail.ru Group контролируется USM Holdings — компанией, основанной Алишером Усмановым , который был включен в список бизнесменов, связанных с Кремлем. Данный документ был опубликован в январе 2018 года министерством финансов США

Айми Арчибонд, вице-президент Facebook по партнерским связям, заявил CNN, что ни в какой подозрительной деятельности Mail.ru Group замечена не была. Тем не менее, Facebook в этой ситуации вновь показал себя с не слишком хорошей стороны, учитывая, что небрежность социальной сети в отношении персональных данных позволила, среди прочего, Cambridge Analytica повлиять на результат президентских выборов в США. Расследование продолжается.

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Facebook снова слил данные пользователей не туда Фото: Mail.ru Group