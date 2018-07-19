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Mail.ru подозревают в организации утечек данных с Facebook
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Mail.ru подозревают в организации утечек данных с Facebook 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Как сообщает американский канал CNN, Mail.ru Group использовала тысячи плагинов для Facebook, которые теоретически могли неправомерно использовать пользовательские данные, как это делала Cambridge Analytica. Данные приложения работали с 2009 по 2015 годы, пока Facebook не изменил интерфейс программирования, используемый приложениями. Приложения Mail.ru работали в особых условиях, и их разработчики могли использовать более старый API дольше, что допускало незаконную загрузку. Председателем Mail.ru Group до 2012 г. был российский миллиардер Юрий Мильнер. Его компании купили в общей сложности 8% акций Facebook, а также 5% акций Twitter. Из утечки, известной как Paradise Papers, мы знаем, что деньги поступали от «Газпрома» и Банка ВТБ. Мильнер также консультирует российское правительство по технологическим вопросам. Кроме того, российский миллиардер инвестировал $850 тыс. в запуск Cadre, соучредителем которого стал Джаред Кушнер, зять нынешнего президента США Дональда Трампа.
Напомним также, что сегодня Mail.ru Group контролируется USM Holdings — компанией, основанной Алишером Усмановым, который был включен в список бизнесменов, связанных с Кремлем. Данный документ был опубликован в январе 2018 года министерством финансов США.
Айми Арчибонд, вице-президент Facebook по партнерским связям, заявил CNN, что ни в какой подозрительной деятельности Mail.ru Group замечена не была. Тем не менее, Facebook в этой ситуации вновь показал себя с не слишком хорошей стороны, учитывая, что небрежность социальной сети в отношении персональных данных позволила, среди прочего, Cambridge Analytica повлиять на результат президентских выборов в США. Расследование продолжается.
Читайте также: Facebook незаконно делилась данными пользователей с Apple, Samsung и Microsoft
Facebook снова слил данные пользователей не туда Фото: Mail.ru Group
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