Сбербанк обозначил методы борьбы с кибермошенниками

Россиянам для защиты персональных данных и денежных средств следует устанавливать надежные пароли на свои электронные устройства, избегать незнакомых приложений и ссылок, регулярно обновлять программное обеспечение и не забывать об антивирусной защите гаджетов. С такой рекомендацией выступила кредитная организация, передает РИА Новости . Также в банке советуют не совершать покупки и не передавать личные данные через общедоступные сети Wi-Fi, поскольку их могут использовать для сбора данных, в том числе паролей.

Клиенты кредитных организаций не должны сообщать никому, даже сотрудникам банка, свои подтверждающие пароли, ПИН-коды и CVV-коды от банковских карт, напоминают эксперты. Также для проведения финансовых операций стоит использовать только официальные банковские приложения.

ВТБ. Эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев ранее обнаружил, что через поисковик «Яндекса» можно найти персональные данные россиян, включая копии паспортов и банковских платежей. По его словам, стали доступны личные данные клиентов Сбербанка

В Сбербанке по итогам проверки сообщили, что утечки персональных данных клиентов не было. ВТБ установил, что данные просочились по вине третьей стороны, но относящейся к банковской тайне информации там не было. В «Яндексе» же пояснили, что компания находит в интернете те веб-страницы, которые не запрещены специальным файлом robots.txt, то есть, компания индексирует всю открытую часть интернета.