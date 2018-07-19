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Радиостанция «Серебряный дождь» закрыла Telegram-канал из-за письма Роскомнадзора
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Радиостанция «Серебряный дождь» закрыла Telegram-канал из-за письма Роскомнадзора 

Говорит Москва 1 час назад
«Серебряный дождь» анонсировал закрытие канала с 23 июля, приложив к сообщению скан письма Роскомнадзора. Портал «Медуза» отмечает, что сообщение, по всей видимости, предназначалось операторам связи, а не радиостанции.
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