Ещё
В сети распекли богатую австралийку за советы по экономии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сети распекли богатую австралийку за советы по экономии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Кейт Донован
Австралийка Кейт Донован (Kate Donovan) с зарплатой почти в 70 тысяч фунтов стерлингов в год рассказала о попытках сэкономить и стала посмешищем в соцсетях.
29-летняя менеджер проектов в строительной компании Lendlease написала для издания iNews колонку о попытках сокращения расходов во время покупки квартиры с двумя спальнями в Лондоне. При зарплате в четыре тысячи фунтов стерлингов (примерно 330 тысяч рублей) в месяц девушка планировала откладывать хотя бы полторы тысячи фунтов после трат на еду и оплаты счетов.
Донован заявила, что ради экономии решила отказаться от некоторых дорогостоящих услуг. В частности, она закрыла членство в спортзале за 150 долларов в месяц, и сократила количество поездок на такси.
Пользователи сети крайне негативно отреагировали на рассказ обеспеченной девушки. «Честно говоря, если ты не можешь позволить накопить деньги на квартиру с зарплатой 69,5 тысячи фунтов стерлингов, ты делаешь что-то совсем неправильно», — написал мужчина под ником @scottreid1980 в Twitter.
«Совсем нищая с зарплатой 69,5 тысячи фунтов стерлингов в год. Сердце обливается кровью. Кто-нибудь, успокойте ее», — поиронизировала читатель @James_Hellyer.
Другие предположили, что девушка написала сатирическую колонку и просто решила понаблюдать за реакцией в соцсетях.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой106
Греция парировала выпад России391
Россияне бегут с Дальнего Востока266
У Розенбаума нашли рак84
Умирающий турист обратился к обокравшему его карманнику16
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение