В сети распекли богатую австралийку за советы по экономии

Австралийка Кейт Донован (Kate Donovan) с зарплатой почти в 70 тысяч фунтов стерлингов в год рассказала о попытках сэкономить и стала посмешищем в соцсетях.

29-летняя менеджер проектов в строительной компании Lendlease написала для издания iNews колонку о попытках сокращения расходов во время покупки квартиры с двумя спальнями в Лондоне. При зарплате в четыре тысячи фунтов стерлингов (примерно 330 тысяч рублей) в месяц девушка планировала откладывать хотя бы полторы тысячи фунтов после трат на еду и оплаты счетов.

Донован заявила, что ради экономии решила отказаться от некоторых дорогостоящих услуг. В частности, она закрыла членство в спортзале за 150 долларов в месяц, и сократила количество поездок на такси.

Пользователи сети крайне негативно отреагировали на рассказ обеспеченной девушки. «Честно говоря, если ты не можешь позволить накопить деньги на квартиру с зарплатой 69,5 тысячи фунтов стерлингов, ты делаешь что-то совсем неправильно», — написал мужчина под ником @scottreid1980 в Twitter.

«Совсем нищая с зарплатой 69,5 тысячи фунтов стерлингов в год. Сердце обливается кровью. Кто-нибудь, успокойте ее», — поиронизировала читатель @James_Hellyer.

Другие предположили, что девушка написала сатирическую колонку и просто решила понаблюдать за реакцией в соцсетях.