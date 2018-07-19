Вестагер: компания Google должна прекратить свои незаконные действия 

Фото: Boris Roessler/EPA-EFE Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Власти ЕС требуют от американской корпорации «прекратить незаконные действия» в сегменте мобильных операционных систем. Об этом еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила в интервью телеканалу CNBC, прокомментировав принятое 18 июля решение Еврокомиссии о предъявлении штрафа для Google в размере 4,3 млрд евро. Вестагер отметила, что требование по обязательной установке по умолчанию поисковика Google и браузера Chrome на смартфоны и планшеты с ОС Android нарушает антимонопольное законодательство ЕС и является примером злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке. При этом размер штрафа в Еврокомиссии объяснили тем, что американская компания нарушала антимонопольные правила в течение длительного времени: «Размер штрафа в отношении компании Google объясняется тем, что он вынесен за длительное и продолжающееся злоупотребление компанией своим положением на рынке. Google нужно прекратить это незаконное поведение. Это освободит новые возможности для рынка и позволит разработчикам мобильных приложений использовать другие системы на основе Android. У компании Google есть продукция, которая нам всем нравится и которой нам нравится пользоваться. Единственное, что нам не нравится, это то, что они злоупотребляют своим успехом и применяют незаконные ограничения».