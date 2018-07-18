ЕК предоставила Google 3 месяца на устранение нарушений под угрозой штрафных санкций до 5%

ЕК оштрафовала в среду Google на 4,34 миллиарда евро «за незаконные действия в отношении мобильных устройств Android для усиления доминирования поисковой системы Google».

"Google теперь должен прекратить поведение в течение 90 дней или столкнуться с штрафными платежами до 5% от среднего ежедневного мирового оборота Alphabet, материнской компании Google", — говорится в сообщении ЕК.

ЕК полагает, что Google, в частности, «требовал от производителей предварительно установить приложение поиска Google и приложение браузера (Chrome) в качестве условия для лицензирования App Store от Google (Play Store)». Кроме того, ЕК считает, что компания препятствовала использованию производителями устройств «любой альтернативной версии Android, которая не была одобрена Google».