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ЕК предоставила Google 3 месяца на устранение нарушений под угрозой штрафных санкций до 5%
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ЕК предоставила Google 3 месяца на устранение нарушений под угрозой штрафных санкций до 5% 

Прайм 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия предоставила компании Google три месяца на устранение нарушений, связанных с мобильными устройствами Android, под угрозой штрафных санкций до 5% от среднего ежедневного оборота материнского холдинга Alphabet.
ЕК оштрафовала в среду Google на 4,34 миллиарда евро «за незаконные действия в отношении мобильных устройств Android для усиления доминирования поисковой системы Google».
"Google теперь должен прекратить поведение в течение 90 дней или столкнуться с штрафными платежами до 5% от среднего ежедневного мирового оборота Alphabet, материнской компании Google", — говорится в сообщении ЕК.
ЕК полагает, что Google, в частности, «требовал от производителей предварительно установить приложение поиска Google и приложение браузера (Chrome) в качестве условия для лицензирования App Store от Google (Play Store)». Кроме того, ЕК считает, что компания препятствовала использованию производителями устройств «любой альтернативной версии Android, которая не была одобрена Google».
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