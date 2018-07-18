Ипотечный кредит можно выбрать онлайн

ВТБ и компания ЦИАН запустили совместный проект по выбору объектов недвижимости и их приобретению с использованием кредитных средств. На сайте cian.ru пользователи могут подобрать соответствующую ипотечную программу и рассчитать свой платеж. По оценке банка, охват нового сервиса достигнет 11 млн уникальных пользователей.

Банк разработал наиболее удобные форматы для выбора ипотечных программ. С каждым из них пользователь сайта может взаимодействовать на разных этапах принятия решения — покупка недвижимости или подбор необходимого кредита. Например, в специальном калькуляторе, в рамках заданных параметров: стоимость жилья, сумма первого взноса, срок погашения кредита, — можно рассчитать ежемесячный платеж, после чего приступить к оформлению заявки на сайте vtb.ru.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо на главной странице перейти в раздел «Ипотека». Желающим ознакомиться с условиями и программами на сайте банка нужно кликнуть на его логотип. Клиентам, которые уже определились со стоимостью недвижимости и размером первоначального взноса, необходимо указать эти параметры в соответствующих полях и перейти к выбору ипотечных программ.

Пользователь может выбрать следующие ипотечные программы:

«Больше метров — меньше ставка» (ставка снижена на квартиры площадью более 65 кв.м). «Победа над формальностями» (оформление ипотечного кредита по двум документам). «Кредиты на новостройки и вторичное жилье»«Ипотека с государственной поддержкой» (программа льготного ипотечного кредитования для семей, в которых с 1 января 2018 г. родился второй и/или третий ребенок).

За первое полугодие 2018 г. через сайт банка было оформлено 17% всех выдач ипотечных кредитов на общую сумму 41,5 млрд рублей.