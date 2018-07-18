Ипотечный кредит можно выбрать онлайн 

ВТБ и компания ЦИАН запустили совместный проект по выбору объектов недвижимости и их приобретению с использованием кредитных средств. На сайте cian.ru пользователи могут подобрать соответствующую ипотечную программу и рассчитать свой платеж. По оценке банка, охват нового сервиса достигнет 11 млн уникальных пользователей.
Банк разработал наиболее удобные форматы для выбора ипотечных программ. С каждым из них пользователь сайта может взаимодействовать на разных этапах принятия решения — покупка недвижимости или подбор необходимого кредита. Например, в специальном калькуляторе, в рамках заданных параметров: стоимость жилья, сумма первого взноса, срок погашения кредита, — можно рассчитать ежемесячный платеж, после чего приступить к оформлению заявки на сайте vtb.ru.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо на главной странице перейти в раздел «Ипотека». Желающим ознакомиться с условиями и программами на сайте банка нужно кликнуть на его логотип. Клиентам, которые уже определились со стоимостью недвижимости и размером первоначального взноса, необходимо указать эти параметры в соответствующих полях и перейти к выбору ипотечных программ.
Пользователь может выбрать следующие ипотечные программы:
«Больше метров — меньше ставка» (ставка снижена на квартиры площадью более 65 кв.м). «Победа над формальностями» (оформление ипотечного кредита по двум документам). «Кредиты на новостройки и вторичное жилье»«Ипотека с государственной поддержкой» (программа льготного ипотечного кредитования для семей, в которых с 1 января 2018 г. родился второй и/или третий ребенок).
За первое полугодие 2018 г. через сайт банка было оформлено 17% всех выдач ипотечных кредитов на общую сумму 41,5 млрд рублей.
«Запуск совместного проекта позволит посетителям портала ЦИАН за считанные минуты подобрать нужный вариант недвижимости, выбрать оптимальную ипотечную программу, рассчитать размер платежа и быть полностью уверенным в предстоящей ипотечной сделке», — говорит старший вице-президент — руководитель департамента цифрового бизнеса банка Иван Пятков.