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В крупнейшей в истории Facebook утечке разглядели российский след
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В крупнейшей в истории Facebook утечке разглядели российский след 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
Британский консерватор Дамиан Коллинз (Damian Collins) заявил, что представители России и ряда других стран имели доступ к утекшим данным пользователей Facebook. Об этом сообщает CNN.
Это выяснило Управление по информационным вопросам, которое ответственно за защиту данных. Речь идет о базах компании Cambridge Analytica, аффилированной с социальной сетью. Занимавшаяся политическим консалтингом организация использовала массивы данных о пользователях для манипуляции общественным мнением.
«Я думаю, теперь мы хотим узнать, кто были эти люди и какой уровень доступа у них был, и смогли ли они на получить данные и использовать их в своих целях», — заявил Коллинз, возглавляющий парламентское расследование об утечке данных.
О каких еще странах может идти речь, парламентарий не уточнил.
Социальная сеть Facebook признала утечку данных 90 миллионов пользователей в апреле 2018 года. Тогда основатель и глава компании Марк Цукерберг извинился за свое бездействие: по его словам, администрация не смогла отследить ни захват массивов информации о пользователях, ни возможное вмешательство российской стороны в выборы президента США. По словам Цукерберга, соцсеть была чересчур медлительна.
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