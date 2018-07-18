«Яндекс» готовит свой умный дом 

Компания «Яндекс» осенью может выпустить своё новое детище — «Яндекс. Модуль». Эта система представляет собой специализированный мини-компьютер для умного дома. Разработчиком выступила американская компания NotAnotherOne, которую основали выходцы из России. В прошлом она уже создавала умный дом для «МегаФона», а также представила смарт-колонку «Яндекс. Станция». Данные об этом появились на сайте Евразийской экономической комиссии.
Система будет поддерживать Wi-Fi и Bluetooth, а вот мобильные сети 3G и 4G не предусмотрены. Фактически новинку позиционируют как ядро умного дома, интерфейс для которого реализует «Яндекс. Станция» с виртуальным ассистентом по имени Алиса.
При этом в компании отрицают, что «Яндекс. Модуль» имеет отношение к описанному выше. Однако раскрывать истинную суть нового устройства представители корпорации отказались.
Следует отметить, что подобные решения готовят или уже представили все гиганты IT-рынка. Поэтому появление умного дома от «Яндекса» вполне логично, учитывая, что другие компании ориентируются на англоязычных пользователей.