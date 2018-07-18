«Алису» запустят в браузеры до конца года

«Яндексе» разрабатывают веб‐версию голосового помощника «Алиса», чтобы его можно было использовать пользователям сторонних браузеров. Об этом сообщил сайт РБК.

Руководитель b2b-направления платформы «Яндекс. Диалоги» Анастасия Данилина во время конференции для партнеров рассказала, что веб-версия «Алисы» будет готова уже к концу 2018 года.

По словам представителя пресс-службы «Яндекса», нововведение позволит прибегать к услугам «Алисы» при открытии поисковой системы «Яндекса» в любом браузере.

Интеграция голосового помощника, предположительно, повлияет на рост аудитории сервиса. Она может вырасти на 30-40% при нынешнем количестве в 28 миллионов человек.

Других подробностей в компании приводить не стали.