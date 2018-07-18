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«Алису» запустят в браузеры до конца года
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«Алису» запустят в браузеры до конца года 

360tv.ru 40 минут назад
В «Яндексе» разрабатывают веб‐версию голосового помощника «Алиса», чтобы его можно было использовать пользователям сторонних браузеров. Об этом сообщил сайт РБК.
Руководитель b2b-направления платформы «Яндекс. Диалоги» Анастасия Данилина во время конференции для партнеров рассказала, что веб-версия «Алисы» будет готова уже к концу 2018 года.
По словам представителя пресс-службы «Яндекса», нововведение позволит прибегать к услугам «Алисы» при открытии поисковой системы «Яндекса» в любом браузере.
Интеграция голосового помощника, предположительно, повлияет на рост аудитории сервиса. Она может вырасти на 30-40% при нынешнем количестве в 28 миллионов человек.
Других подробностей в компании приводить не стали.
Недавно для «Алисы» разработали новую команду-навык. Предприниматели Владимир Гуриев и Булат Каримов назвали ее «Товарищ майор» и уже провели испытания сервиса голосовых «доносов».
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