Вести.net: «Яндекс» заканчивает эксперимент со «Здоровьем» и обустраивает «умный дом»

"Яндекс" заканчивает эксперимент с «Яндекс. Здоровьем» и сделает его одним из сервисов на портале поиска. Таким образом проект перестанет быть самостоятельным и войдет составной частью в основной бизнес компании.

Информацию нашей программе подтвердили в самом «Яндексе». Там заявили, что это позволит расширить аудиторию сервиса, как говорят присоединение «Здоровья» к поисковому порталу закончится ближе к концу года. Часть разработчиков при этом перейдет в другие подразделения корпорации, а само приложение и отдельный сайт «Яндекс. Здоровье» продолжит работу.

Зато у «Яндекса» начали получатся аппаратные продукты. Поисковик выпустил еще и собственное устройство для управления «умным» домом. Подробности — в программе Вести.net.