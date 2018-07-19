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Вести.net: «Яндекс» заканчивает эксперимент со «Здоровьем» и обустраивает «умный дом»
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Вести.net: «Яндекс» заканчивает эксперимент со «Здоровьем» и обустраивает «умный дом» 

Вести.Ru 19 июля 2018
Фото: Вести.Ru
"Яндекс" заканчивает эксперимент с «Яндекс. Здоровьем» и сделает его одним из сервисов на портале поиска. Таким образом проект перестанет быть самостоятельным и войдет составной частью в основной бизнес компании.
Информацию нашей программе подтвердили в самом «Яндексе». Там заявили, что это позволит расширить аудиторию сервиса, как говорят присоединение «Здоровья» к поисковому порталу закончится ближе к концу года. Часть разработчиков при этом перейдет в другие подразделения корпорации, а само приложение и отдельный сайт «Яндекс. Здоровье» продолжит работу.
Зато у «Яндекса» начали получатся аппаратные продукты. Поисковик выпустил еще и собственное устройство для управления «умным» домом. Подробности — в программе Вести.net.
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